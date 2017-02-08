Топ-менеджер «УГМК-Холдинга» удостоен знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

Директор по капитальному строительству и инвестициям общества с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» Сергей Ерыпалов удостоен регионального знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Соответствующий указ губернатора будет опубликован в свежем номере «Областной газеты».
Сергей Ерыпалов удостоен награды «за особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области».
Фото: 66.ру
Справка "ОГ"
- Сергей Ерыпалов родился 6 февраля 1962 года в г. Свердловске.
- В 1985 году окончил Уральский политехнический институт (ныне УрФУ) по специальности «промышленное и гражданское строительство», инженер-строитель. Кандидат экономических наук. Профессор кафедры экономики и управления строительством и рынком недвижимости УрФУ.
- С 1985 по 1989 год работал инженером-конструктором в ПО «Уралэнергоцветмет».
- В 1986-1988 годах служил в рядах ВС СССР.
- С 1989 по 1991 год – главный инженер ОКСа, начальник СМУ ПО «Турбомоторный завод».
- С 1991 по 1995 год трудился в ряде производственных и коммерческих структур.
- С 1995 года – в АО «Уралэлектромедь», где прошёл путь от замначальника отдела технического надзора до директора по строительству и реконструкции, пост которого занимал до 2002 года.
- В 2002 году стал директором по строительству и реконструкции ООО «УГМК-Холдинг». Далее находился в должности заместителя генерального директора по инвестициям и развитию.
- С 2009 года является генеральным директором ЗАО «УГМК-Спортстрой» и ООО «Екатеринбург-СИТИ».
- С 2012 года - директор по капитальному строительству и инвестициям ООО «УГМК-Холдинг».