Областная газета
Общество 8 февраля 2017, 16:50

Охотники, чьи собаки растерзали ребёнка в Таборинском районе, останутся под подпиской о невыезде

Следствие избрало меру пресечения одному из жителей деревни Пальмино Таборинского района, чья собака совершила нападение на ребёнка - ему предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). 54-летнему мужчине в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Второго, 42-летнего фигуранта уголовного дела также планируется оставить под подпиской.

- При избрании меры пресечения следственные органы учли позицию суда, который не стал арестовывать фигурантов дела, - рассказал "ОГ" официальный представитель следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга, отметив также, что в отношении второго мужчины сейчас проводятся следственные действия, по итогам которых он также будет оставлен под подпиской. 

Что касается отказа суда в аресте мужчин, то в СКР отметили, что не уполномочены заниматься обжалованием.

Как сообщалось ранее, 5 февраля на детской площадке возле Дома культуры в деревне Пальмино две охотничьи собаки, будучи без присмотра хозяев, без намордников и поводков, напали и насмерть загрызли гулявшую 7-летнюю девочку. Отец погибшей в это время находился на заработках, а мать - в роддоме, за ребёнком должны были присматривать дедушка и бабушка.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Быстрая реклама

Они сгорали сами, сжигая всё вокруг

Они сгорали сами, сжигая всё вокруг
Андрей Титов: «Не дай бог хоть ещё одному поколению быть накрученными на колёса этого «локомотива истории».

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА