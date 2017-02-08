Стипендии в России будут назначать по новым правилам

Новый приказ Минобрнауки опубликован 8 февраля на страницах «РГ». В документе говорится о новых правилах назначения стипендий студентам, аспирантам и слушателям подготовительных отделений. Размер стипендий будет учитывать инфляцию и прожиточный минимум.

Так, абсолютно всем первокурсникам стипендия гарантирована до окончания первой сессии независимо от баллов, с которыми они поступили в вуз, минимум - 1484 рубля. Кроме того, закреплено условие, что при наличии в зачётке отметки 3 стипендия не будет начислена.

Повышенная стипендия назначается за особые достижения в учёбе. Также основанием для её начисления может стать золотой значок ГТО, создание хореографического произведения, живописи, скульптуры, графики и другого - в списке значатся все сферы творчества.

В документе дополнены категории граждан, которым положена социальная стипендия, например, контрактникам, которые отслужили в армии не менее 3 лет. В приказе чётко оговорено, что студенты могут получать одновременно и социальную стипендию, и социальную помощь.

- Стипендии будут расти. На 2017 год предусмотрен рост на 5,9 %, на 2018 год - 4,8 %. Надо пояснить, что речь идёт о размере стипендиального фонда, - цитирует «РГ» Андрея Зарубина, директора департамента финансов, организации бюджетного процесса Минобрнауки.

Как отметил специалист, размер стипендии вузы устанавливают сами.