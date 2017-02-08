«Грифоны» проиграли «Спартаку-Приморье»

Екатеринбургский «Урал» в матче регулярного чемпиогната мужской баскетбольной Суперлиги принимал сегодня на домашней лощдке «Спартак-Приморье» из Владивостока и проиграл со счётом 64:75 (15:12, 16:23, 13:18, 20:22).

Самыми результативными в составе хозяев стали Кирилл Горнаев (16 очков, 11 подборов), Максим Ткаченко (14 очков), Артём Комиссаров (12). У двух свердловских команд –и «Темпа-СУМЗ-УГМК» и «Урала» по семь побед в семнадцати матчах, и они занимают соответственно 8-е и 9-е места в регулярном чемпионате.

11 февраля «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет со «Спартаком-Приморье», а «Урал» с «Сахалином».