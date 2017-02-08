«Синара» выбыла из розыгрыша Кубка России по мини-футболу

Екатеринбургская «Синара» после домашней победы со счётом 2:1 в ответном матче четвертьфинала Кубка России проиграла в гостях «Тюмени» (3:5) и выбыла из дальнейшей борьбы за трофей.

После первого тайма «Тюмень» выигрывала со счётом 2:1, а вскоре после перерыва хозяева забили третий мяч, выйдя вперёд по сумме двух матчей. Николай Шистеров сократил оставание и сдела счёт вновь приемлемым для екатеринбуржев, а Сергей Сорокин и вовсе сравнял счёт тюменской встречи.

Преимущество «Синары» по сумме двух матчей продлилось вскго несколько секунд, на на 50-й минуте Фёдор Милованов закрепил побкду «Тюмени».

«Тюмень» (Тюмень) – «Синара» (Екатеринбург) – 5:3 (2:1). Голы: 1:0 Исламов (9), 1:1 Герасимов (21), 2:1 Упалев (22), 3:1 Неведров (29), 3:2 Шистеров (33), 3:3 Сорокин (40), 4:3 Антошкин (40), Милованов (50). Первый матч – 1:2.