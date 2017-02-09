Екатеринбуржцы разгадают замысел "линий жизни" графиста и философа Леонида Чернова

Сегодня, 9 февраля, в 18:00 в екатеринбургской галерее "ПоЛе" (пр. Ленина, 50 ж) открывается первая персональная выставка графики "Глубоко вверх: линии жизни" уральского философа Леонида Чернова. Посетители смогут разгадать замысел линий художника до 27 февраля, сообщают в пресс-службе галереи.

- Леонид Чернов начал рисовать иллюстрации к историям, которые придумывал для дочери. Затем он продолжил работать чернилами и сухим акварельным карандашом. Представленные работы, по мнению автора, изображают "линии жизни" - бытовые человеческие жесты, культурные и личностные стереотипы. Экспозиция представляет органическое соединение наскальной живописи, детских рисунков и архаических мифов, - рассказали в пресс-службе галереи.

Вход на выставку свободный.

Справка "ОГ":

Леонид Чернов родился в Свердловске, окончил философский факультет Уральского государственного университета.

С 1989 года преподаёт философию студентам. Он является автор аналитических работ и рецензий в области истории и теории культуры, кино, литературы, философии.

Фото: работы Леонида Чернова, галерея "ПоЛе"