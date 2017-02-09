В Екатеринбурге в домах Заречного снижено давление подачи холодной воды из-за коммунальной аварии

Заявка об утечке холодной воды поступила вчера, 8 февраля, в 19:20 с улицы Труда. В результате переключения снижено давление подачи воды в микрорайоне Заречный, в аварийную зону попали дома по улицам Бебеля, Черепанова, Готвальда, Опалихинская, рассказали "ОГ" в пресс-службе МУП "Водоканал".

- Диагностика показала повреждение на водоводе диаметром 600 мм. Работы аварийной бригады продолжались до часу ночи, чтобы повысить давление подачи воды до предельного уровня в данной ситуации. Сегодня будут продолжены работы по регулировке, бригады приступят в аварийно-восстановительным раскопочным работам, - рассказали "ОГ" в пресс-службе МУП "Водоканал"

В МУП "Водоканал" отмечают, что в этом году планируется начать трёхгодичную программу по модернизации и реконструкции водоводов диаметром 600 мм., так как большая их часть находится в аварийном состоянии.