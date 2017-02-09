Пятилетнюю девочку, которая упала с 8 этажа, прооперируют в ДГКБ №9

Пятилетняя девочка, которая упала из окна квартиры с 8 этажа, находится в больнице, врачи готовят её к операции, рассказали в Горздраве.

Происшествие случилось 6 февраля в 20.30, когда на Уралмаше по ул. Машиностроителей, 34 из окна квартиры на 8-м этаже дома выпала маленькая девочка. На место прибыли врачи бригады скорой помощи. Девочку госпитализировали в Детскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга. Пострадавшего ребёнка разместили в реанимации.

– После происшествия у девочки переломы, черепно-мозговая травма. Сегодня её прооперируют. После этого можно будет говорить о процессе её выздоровления, – сообщили «ОГ» в пресс-службе управления здравоохранения администрации Екатеринбурга.

По этому происшествию сотрудники полиции проводят проверку.