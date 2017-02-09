На создание доступной среды для свердлдовских инвалидов выделят 447 миллионов рублей

Губернатор Свердловской области подписал постановление об увеличении финансирования программы "Доступная среда" до 447 млн 700 тыс. рублей из областного и федерального бюджетов. Объём средств увеличился в три раза по сравнению с прошлым годом, сообщили в областном департаменте информполитики.

- Первая подпрограмма - обеспечение условий доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения, традиционна для региона. По ней область получает 39,9 млн руб. Вторая подпрограмма стала возможна за счёт победы региона в конкурсе на реализацию пилотного проекта в 2017-2018 годах по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Регионы-победители получают для этого из федерального бюджета 150 млн рублей, – пояснил региональный министр социальной политики Андрей Злоказов.

Добавим, комплексная программа Свердловской области "Доступная среда" утверждена в 2014 году. На её реализацию из федерального бюджета за три предыдущих года выделено более 204 млн руб., из областного – свыше 408 млн руб.