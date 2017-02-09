В Свердловской области стартовала подготовка к весеннему паводку

Губернатор Свердловской области подписал распоряжение правительства о мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и дождевых паводков в 2017 году. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

На Среднем Урале выделены семь паводкоопасных направлений: бассейны рек Нейва - Синячиха - Реж-Ница, Пышма -Рефт, Тагил - Чёрная - Выя - Салда, Уфа - Серга - Артя - Ачит - Сарана, Чусовая - Ревда - Билимбай - Сухая Утка - Дикая Утка, Исеть - Сысерть, Сосьва - Лозьва - Тавда - Тура.

- Постановлением правительства региональному министерству АПК и продовольствия поручено до 20 марта проверить в населённых пунктах, с которыми может нарушиться автотранспортное сообщение, запасы продуктов питания. Минздрав проконтролирует наличие необходимых медикаментов на территориях. Управление автодорог до 25 марта заключит договоры на обработку мостовых сооружений, чтобы в период ледохода обезопасить объекты дорожной инфраструктуры. На время половодья будут организованы дежурство инженерно-технических бригад и пункты "зоны риска" со специалистами в медицинских организациях, - пояснили в областном департаменте информполитики.

С 1 апреля региональное министерство общественной безопасности обеспечит взаимодействие с представителями территорий на паводкоопасных направлениях. Территориальный центр мониторинга и реагирования на ЧС в Свердловской области начнёт принимать ежесуточные донесения об обстановке по каждому направлению.

Добавим, в конце 2016 года утверждён план работы противопаводковой подкомиссии комиссии правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на 2017 год. Заседание комиссии запланировано на конец февраля.