Областная газета
Земства 9 февраля 2017, 12:51

С улиц Екатеринбурга начали вывозить снежные кучи

Екатеринбургские благоустроители за минувшие сутки убрали с улиц города и вывезли на специализированные полигоны 9 тысяч 900 тонн лишнего снега, сообщает городская мэрия.

Больше всего снега вывезли коммунальные службы Верх-Исетского района — 2 тысячи 142 тонны. Коммунальщики Кировского района вывезли 1 тысячу 476 тонн снежных навалов. Чкаловские коммунальщики смогли отправить на свой снегоприёмный полигон 1 тысячу 407 тонн осадков.

Всего же минувшей ночью в процессе уборки столицы Урала было задействовано 250 единиц различной спецтехники и 120 дорожных рабочих.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Быстрая реклама

1917 год был несомненно болезненным, как всякие осложнённые роды

1917 год был несомненно болезненным, как всякие осложнённые роды
Анатолий Вассерман: «1917 год вместил в себя сразу несколько исторических эпох».

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (9 февраля)

Неизвестный фотограф
Этот день в истории Свердловской области - 9 февраля