Объёмы жилищного строительства в Свердловской области в январе выросли

За январь 2017 года в Свердловской области введено в эксплуатацию почти 95 тыс. квадратных метров жилья - это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Свердловскстат.

Наибольшее количество многоквартирных жилых домов в январе введено в эксплуатацию в Екатеринбурге - более 47 тыс. «квадратов», из которых около 42 тысячи расположены в многоквартирных домах.

Также хорошие результаты по итогам первого месяца года достигнуты в крупных муниципалитетах региона: более 9 тыс. квадратных метров жилья построено в Сысерти, по 3,8 тыс. квадратных метров - в Первоуральске и в Белоярском городском округе, 3 тыс. - в Каменском городском округе, по 2,7 тыс.- в Берёзовском и Полевском городских округах и почти 2 тыс. - в Режевском городском округе.