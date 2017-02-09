Областная газета
Спорт 9 февраля 2017, 13:39

Свердловские спортсмены завоевали пять медалей на Универсиаде

Свердловские спортсмены завоевали два золота, одно серебро и две бронзы на XXVIII зимней Всемирной Универсиаде, которая проходила с 28 января по 8 февраля в Алматы. Об этом сообщает  департамент информполитики губернатора.

 Свердловская сноубордистка Анастасия Логинова завоевала золото в соревнованиях по сноуборду в биг-эйре и бронзу в соревнованиях по слоупстайлу, конькобежки Анна Присталова и Олеся Чернега стали обладательницами золота и бронзы, Самир Мастиев в лыжном двоеборье принёс сборной России серебро в командных соревнованиях (гонка по системе Гундерсена), рассказали в областном департаменте информационной политики. 

Добавим, в Универсиаде принимали участие 13 свердловских спортсменов по 7 видам спорта. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил победителям и призёрам поздравительные телеграммы. 

В зимней Универсиаде с 28 января по 8 февраля соревновались свыше пяти тыс. студентов из 50 стран, входящих в альянс FISU. Состязания прошли по 13 спортивным дисциплинам, в том числе фигурное катание, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноубординг, биатлон, лыжная гонка, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, кёрлинг, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, конькобежный спорт и фристайл.

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