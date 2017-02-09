УК "Верх-Исетская": "Водоканал" не обеспечил нормальный подвоз питьевой воды жителям Заречного

В екатеринбургском микрорайоне Заречный вчера, 8 февраля, вечером на улице Труда произошёл прорыв водовода диаметром 600 мм. В результате без холодного водрснабжения остались многоквартирные дома по улицам Черепанова, Бебеля, Готвальда, Опалихинской. В управляющей компании "Верх-Исетская" прокомментировали коммунальную аварию в микрорайоне Заречном.

По информации начальника аварийно-диспетчерской службы УК «Верх-Исетская» Антона Шевелева, авария на трубопроводе произошла ещё 7 февраля, тогда была подключена резервная труба, которая лопнула на следующий день. Лишь сегодня поступила информация от МУП "Водоканал" о понижении давления подачи холодной воды.

- Такого низкого давления хватает лишь на водоснабжение первых этажей многоквартирных домов, то есть это прекращение подачи ресурса жителям других этажей. Ситуация осложняется тем, что в микрорайоне Заречный водоснабжение в 11 многоквартирных домах осуществляется с помощью бойлеров. Соответственно, у некоторых жителей нет ни холодной, ни горячей воды уже более 15 часов. Утром людям подвезли лишь одну полупустую цистерну с питьевой водой к дому №18 по улице Черепанова, - рассказали в УК "Верх-Исетский".