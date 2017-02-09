Областная газета
Общество 9 февраля 2017, 17:10

В Екатеринбург на пять дней привезут мощи святых Киприана и Иустинии

В Екатеринбургскую епархию 10 февраля доставят ковчег с мощами святых Киприана и Иустинии, сообщили в пресс-службе епархии. Они будут представлены для поклонения до 15 февраля.

Встреча мощей пройдёт в 17.00 в Храме-на-Крови (ул. Царская, 10). Ковчег прибывает в Екатеринбург из Свято-Ильинского Одесского мужского монастыря и будет выставлен для поклонения верующим до 15 февраля.

В епархии отметили, что в 2005 году, когда мощи этих святых были выставлены в московском Зачатьевском женском монастыре в течение 10 дней, поклониться им пришли 90 тысяч человек, верящих в исцеление и помощь от этих мощей святых мучеников Киприана и Иустинии.

Фото: предоставлено Екатеринбургской епархией

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