Прокуратура Свердловской области проверит законность контракта между ЕТТУ и Город.PRO

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к транспортной реформе и внедрению нового проекта маршрутной сети общественного транспорта.

Законность заключения сделки между екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием "Трамвайно-троллейбусного управление" будет выяснять прокуратура Свердловской области. Проверка будет проводиться по запросу депутата Государственной думы РФ по Свердловской области Андрея Альшевских. Как следует из опубликованного ответа на депутатский запрос, выполнение проверки взято на контроль Генпрокуратурой РФ.

В прокуратуре Свердловской области пояснили, что с публикацией ответа депутату знакомы, но официально указаний сверху пока не поступало. Проверка будет проведена, как только поступит бумага из Генпрокуратуры.

- Если по результатам надзорных мероприятий будут выявлены нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила официальный представитель прокуратуры Марина Канатова.

Отметим, в январе стало известно, что 19 января АО "Екатеринбургэнергосбыт" направило уведомление в адрес ЕМУП «ТТУ» о возможном ограничении потребления электроэнергии из-за долгов. Ограничение было введено 31 января в отношении 23 тяговых подстанций ЕМУП "ТТУ". На сегодняшний день общая сумма долга ТТУ перед энергетиками составляет более 30 млн рублей.

Что касается "Город.PRO", то эта организация занималась разработкой новой транспортной схемы для Екатеринбурга: её планировали ввести в действие с 1 июля этого года, однако по ряду обстоятельств перенесли на 2019 год.