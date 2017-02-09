В Алапаевске школьник упал в заброшенную шахту, делая селфи

Алапаевский подросток чудом остался жив после падения в шахту глубиной больше 60 метров. Делая селфи в компании друзей, школьник не удержался и сорвался вниз, на полутораметровый уступ - это его и спасло, сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как пояснили в ведомстве, о происшествии в 76-ю пожарно-спасательную часть сообщил сотрудник местной пилорамы. Прибывшие на место сотрудники МЧС, полиции и медики обнаружили пострадавшего подростка на засыпанном снегом и мусором уступе на глубине 20 метров.

Подняться по отвесной стене было невозможно, а кроме того, ребёнок боялся даже пошевелиться, опасаясь скатиться вниз. Один из сотрудников МЧС по верёвке спустился в шахту, закрепил пострадавшего и с помощью коллег поднял на поверхность, после чего мальчика передали бригаде скорой помощи. К счастью, обошлось без серьёзных травм.

Из-за за отсутствия освещения оценить точную глубину шахты спасатели не смогли: по их приблизительным расчётам, она составляет от 60 до 80 метров. Фото ГУ МЧС РФ по Свердловской области.