Антон Шипулин завоевал бронзу в смешанной эстафете на чемпионате мира

Только что завершилась смешанная эстафета чемпионата мира по биатлону. Антон Шипулин бежал сегодня финишный этап.

Антон Шипулин. Фото: vk.com

На первом этапе от сборной России сегодня выступала Ольга Подчуфарова. Далеко не в лидерах она пришла к первому огневому рубежу, однако в отличие от многих отстреляла чисто. На второй огневой рубеж Ольга подошла шестой и стойку провела без ошибок, сохранив на выходе со стрельбища шестую позицию. Ходом под конец этапа Ольга довольно много проиграла соперницами и финишировала за пределами 10.

Татьяна Акимова бросилась сокращать отставание, но на первом огневом рубеже допустила одну ошибку. Перед второй стрельбой Татьяна шла на пятой позиции. А вот стойка у Акимовой прошла "на ура". В итоге спортсменка передала эстафету Александру Логинову пятой.

Первой стрельбой Александр Логинов доказал, что он не зря попал в сборную на чемпионат мира - быстро и чисто. Но вот вторая стрельба у Логинова не задалась. В итоге с огневого рубежа он ушёл четвертым. Четвертым он передал эстафету и Антону Шипулину.

Первая стрельба прошла очень зрелищно. Антон Шипулин и Мартен Фуркад стреляли практически одновременно. Но Антон опередил француза, уйдя с огневого рубежа на пару секунд раньше. И на дистанции Фуркад "сел" за Шипулиным, но оба они понемногу отыгравали отставание от лидеров. Но только за одну картинку, как Фуркад едет следом за Антоном уже нужно было смотреть эту гонку. А первым тем временем на огневой рубеж пришёл Симон Шемп, которому потребовался только один дополнительный патрон и побежал за своей золотой медалью. После второго огневого рубежа, где ни Фуркад, ни Шипулин уступать не хотели, быстрее был уже Мартен - он шёл на второй позиции, Антон - на третьей. Но по дистанции один сменял другого. Очень зрелищное протиостояние наблюдали мы сегодня. И на финишном отрезке Мартен решил оторваться от нашего спортсмена. И уже в финишном створе стало ясно, что у нас бронза.