Полутеневое затмение Луны произойдёт ночью в небе над Екатеринбургом

В ночь с 10 на 11 февраля екатеринбуржцы смогут заметить невооружённым глазом полутеневое затмение Луны в небе. Максимальное потемнение северной части спутника Земли придётся на 05:43, сообщил "Областной газете" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

- Земля закроет Солнце для Луны лишь частично. Приглядевшись, екатеринбуржцы смогут увидеть на небе в западной стороне, что северная часть спутника Земли темнее, чем южная. Затмение начнётся около 2:30 и продлится примерно четыре часа, - рассказал Владилен Санакоев.