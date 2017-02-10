Областная газета
Общество 10 февраля 2017, 07:14

Полутеневое затмение Луны произойдёт ночью в небе над Екатеринбургом

В ночь с 10 на 11 февраля екатеринбуржцы смогут заметить невооружённым глазом полутеневое затмение Луны в небе. Максимальное потемнение северной части спутника Земли придётся на 05:43, сообщил "Областной газете" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

- Земля закроет Солнце для Луны лишь частично. Приглядевшись, екатеринбуржцы смогут увидеть на небе в западной стороне, что северная часть спутника Земли темнее, чем южная. Затмение начнётся около 2:30 и продлится примерно четыре часа, - рассказал Владилен Санакоев.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Быстрая реклама

Они сгорали сами, сжигая всё вокруг

Они сгорали сами, сжигая всё вокруг
Андрей Титов: «Не дай бог хоть ещё одному поколению быть накрученными на колёса этого «локомотива истории»

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (10 февраля)

Вот так примерно и происходил обмен Фрэнсиса Гэри Пауэрса на Рудольфа Абеля. Создателей советского фильма «Мертвый сезон» (1968) консультировал сам Рудольф Абель
55 лет назад американского лётчика, сбитого над Свердловском, обменяли на советского разведчика