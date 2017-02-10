В выходные на Среднем Урале потеплеет до -10

В воскресенье, 12 февраля, на Среднем Урале потеплеет до -10...-15 °С. Будет облачно с прояснениями, пройдёт небольшой снег, сообщает Уральский гидрометцентр.

В ночь с пятницы на субботу столбик термометра опустится до -24...-29 °С,в горах и низинах до -33...-38 °С. Днём в субботу, 11 февраля, потеплеет до -14...-19 °С, в горах и низинах до -24 °С. Ожидаются переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с.

В ночь с 11 на 12 февраля похолодает до -20...-25 °С, при прояснении до -28...-33 °С. Днём в воскресенье, 12 февраля, ветер будет западный, 4-9 м/с.