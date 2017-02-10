Новым замминистром строительства Свердловской области назначен Игорь Дубровин

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Игоря Дубровина. Об этом сообщает департамент информполитики губернатора.
В минстрое Игорь Дубровин будет курировать вопросы строительства жилья, предназначенного для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилфонда, а также программы, реализуемые ГКУ СО "Фонд жилищного строительства". Должность оставалась вакантной со времени перехода Сергея Киселёва на работу в "Корпорацию развития Среднего Урала", - рассказали в департаменте информполитики.
Справка "ОГ":
- Игорь Дубровин родился в 1973 году, окончил Уральский государственный университет имени А. М. Горького по специальности "Математика" и Уральский государственный экономический университет по специальности "Экономика и управление на предприятии".
- Проходил профессиональную переподготовку по программам "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" и "Промышленное и гражданское строительство".
- До перехода в минстрой он работал на Федеральном казённом предприятии "Управление заказчика капитального строительства Минобороны России", где был руководителем Регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа.
- Игорь Дубровин руководил работами по строительству объектов Минобороны России в ЦВО – на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Таджикистане, Киргизии и Казахстане. Он занимался подготовкой исходно-разрешительной документации, осуществлением строительного контроля и технического надзора при проведении проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.