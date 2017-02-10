Новым замминистром строительства Свердловской области назначен Игорь Дубровин

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Игоря Дубровина. Об этом сообщает департамент информполитики губернатора.

В минстрое Игорь Дубровин будет курировать вопросы строительства жилья, предназначенного для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилфонда, а также программы, реализуемые ГКУ СО "Фонд жилищного строительства". Должность оставалась вакантной со времени перехода Сергея Киселёва на работу в "Корпорацию развития Среднего Урала", - рассказали в департаменте информполитики.

Справка "ОГ":