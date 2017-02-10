Областная газета
Политика 10 февраля 2017, 09:04

Новым замминистром строительства Свердловской области назначен Игорь Дубровин

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на должность  заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Игоря Дубровина. Об этом сообщает департамент информполитики губернатора. 

В минстрое Игорь Дубровин будет курировать вопросы строительства жилья, предназначенного для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилфонда, а также программы, реализуемые ГКУ СО "Фонд жилищного строительства". Должность оставалась вакантной со времени перехода Сергея Киселёва на работу в "Корпорацию развития Среднего Урала", - рассказали в департаменте информполитики. 

Справка "ОГ": 

  • Игорь Дубровин родился в 1973 году, окончил Уральский государственный университет имени А. М. Горького по специальности "Математика" и Уральский государственный экономический университет по специальности "Экономика и управление на предприятии".
  • Проходил профессиональную переподготовку по программам "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" и "Промышленное и гражданское строительство".
  • До перехода в минстрой он работал на Федеральном казённом предприятии "Управление заказчика капитального строительства Минобороны России", где был руководителем Регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа. 
  • Игорь Дубровин руководил работами по строительству объектов Минобороны России в ЦВО – на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Таджикистане, Киргизии и Казахстане. Он занимался подготовкой исходно-разрешительной документации, осуществлением строительного контроля и технического надзора при проведении проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.
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