Свердловчане могут подать заявки на получение «дальневосточного гектара» в МФЦ

Подать заявку на получение «дальневосточного гектара» жителям Свердловской области стало ещё проще: теперь для этого можно обратиться в любой из 135 Многофункциональных центров предоставления услуг, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, что с февраля право на гектар земли на Дальнем Востоке получили все россияне, в том числе и уральцы. На официальном сайте проекта https://надальнийвосток.рф/ (горячая линия проекта — 8 800-200-32-51) предлагается отправить заявку на получение «дальневосточного гектара». Но также стать участником проекта стало возможно, обратившись в любой из 135, действующих в регионе, офисов МФЦ, в том числе в 16 офисов в Екатеринбурге. Специалисты центров предоставят консультацию и помогут качественно оформить заявку на получение участка.

По информации МФЦ Свердловской области, за первые дни февраля в офисы уже обратились десять человек, шесть из которых подали индивидуальные заявки, пройдя всю процедуру оформления через сайт проекта. Среди обратившихся – жители Екатеринбурга, Североуральска, Кировграда и Красноуфимска.

Добавим, что получить землю на Дальнем Востоке уже изъявили желание более пяти тысяч свердловчан. Участок земли предоставляется в безвозмездное пользование на 5 лет, позднее, при условии освоения, её можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно. Участок можно использовать для любых видов деятельности, не запрещённых законодательством РФ, например, для занятия сельским хозяйством, пчеловодством, предпринимательской деятельностью, для строительства жилого дома, зданий, сооружений и прочего.