Владимир Путин наградил Игоря Алтушкина орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя совета директоров ЗАО "Русская Медная компания" Игоря Алтушкина за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу. В пресс-службе РМК подтвердили факт награждения руководителя орденом.

Отметим, заслуги Игоря Алтушкина ранее отмечались властями Свердловской области и Екатеринбурга. Так, в прошлом году Алтушкин был удостоен знака "За заслуги перед Свердловской областью" III степени и премии имени Василия Татищева и Вильгельма де Геннина.

Игорь Алтушкин основал РМК в 2004 году. На сегодняшний день предприятие входит в тройку лидеров по производству меди в России.