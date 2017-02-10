Областная газета
Общество 10 февраля 2017, 12:05

Владимир Путин объявил благодарность уральским нейрохирургу Семёну Спектору и учёному Валерию Черных

Президент России Владимир Путин указом "О поощрении" объявил благодарность уральскому нейрохирургу Семёну Спектору и свердловскому учёному Валерию Черных. 

Благодарность Президента РФ объявлена уральскому нейрохирургу за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность. Семён Спектор сегодня является зампредседателя попечительского совета ГБУЗ СО "Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн". 

Благодарность Президента РФ также объявлена уральскому учёному за заслуги в развитии науки, образования, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу. Валерий Черных заведует лабораторией федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт геологии и геохимии УрО РАН в Екатеринбурге. 

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