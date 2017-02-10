Владимир Путин объявил благодарность уральским нейрохирургу Семёну Спектору и учёному Валерию Черных

Президент России Владимир Путин указом "О поощрении" объявил благодарность уральскому нейрохирургу Семёну Спектору и свердловскому учёному Валерию Черных.

Благодарность Президента РФ объявлена уральскому нейрохирургу за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность. Семён Спектор сегодня является зампредседателя попечительского совета ГБУЗ СО "Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн".

Благодарность Президента РФ также объявлена уральскому учёному за заслуги в развитии науки, образования, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу. Валерий Черных заведует лабораторией федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт геологии и геохимии УрО РАН в Екатеринбурге.