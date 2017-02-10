Судебные приставы предупредили свердловчан о вирусной атаке

Неустановленные пока мошенники рассылают вирусы по электронным адресам пользователей под видом требований о погашении судебной задолженности. Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, электронное письмо содержит в себе ссылку на вредоносный код, в связи с чем происходит заражение компьютеров пользователей.

Текст письма, как сообщается, может иметь следующий вид:

"Добрый день, Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: http://fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c... С наилучшими пожеланиями, ФССП России. Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно. По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru."

Переход по ссылке предлагает выполнить загрузку файла, однако там оказывается вовсе не информация о задолженности, а вирус, зачастую не распознаваемый специальными программами.

- Скачивая такой архив, вы подвергаете свой компьютер опасности заражения, - предупредили представители УФССП. - В случае заражения компьютера ФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы.