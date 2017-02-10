Пятилетнюю девочку, которая упала с 8 этажа, успешно прооперировали в ДГКБ №9

В Екатеринбурге пятилетняя девочка, которая упала из окна квартиры с 8-го этажа, успешно перенесла операцию в Детской клинической больнице №9, рассказали в горздраве.

Происшествие случилось 6 февраля, когда на Уралмаше на ул. Машиностроителей, 34 из окна квартиры на 8-м этаже дома выпала маленькая девочка. Врачи бригады скорой помощи госпитализировали её в ДГКБ №9. Сначала девочку, у которой после падения диагностировали множественные переломы и черепно-мозговую травму, поместили в реанимацию. Вчера маленькую пациентку прооперировали.

- Девочку перевели в отделение травмотологии. Операцию она перенесла хорошо, состояние пациентки врачи оценили как удовлетворительное. Прогноз благоприятный, - сказали «ОГ» в пресс-службе управления здравоохранения администрации Екатеринбурга.

По происшествию на Уралмаше сотрудники полиции проводят проверку.