Мэрия Екатеринбурга заплатит 1,9 миллиона рублей за поиск источников загрязнения города

Сюжет Год экологии в России

Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.

В Год экологии администрация Екатеринбурга объявила конкурс по определению источников и причин загрязнения территории города. Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок, цена контракта — 1 млн 890 тысяч рублей, приём заявок начнётся в понедельник.

Потенциальному исполнителю потребуется провести исследование городской среды. Сначала выбрать на территории Екатеринбурга не менее 6 экспериментальных площадок с типичным микроландшафтом, включающих: проезжую часть улицы, тротуар и газон, детскую площадку и зелёную зону, автостоянку у дома. На выбранных площадках необходимо провести отбор образцов поверхностных грязевых отложений (в весенний, летний, осенний периоды), грунтов и почв на газонах (весной, летом и осенью), снежного покрова (зимой), атмосферной пыли (летом). После анализа отобранных образцов, изучить данные и определить вклад различных источников в формирование загрязнения города.

Приём заявок от претендентов на участие в конкурсе будет идти с 13 февраля по 6 марта. Основным критерием в выборе исполнителя значится квалификация учёных в изучении окружающей среды. К концу года исполнитель должен будет предоставить мэрии отчёт об источниках загрязнения городской среды.

Скриншот с сайта госзакупок