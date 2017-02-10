В Областном перинатальном центре на свет появился 30-тысячный малыш

В Екатеринбурге в Областном перинатальном центре ОДКБ №1 родился «юбилейный» 30-тысячный малыш. Мальчик появился на свет с весом 3 050 граммов и ростом 49 сантиметров. Об этом событии рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Мама новорождённого - Юлия - поблагодарила врачей за внимательность, роды прошли успешно, мама и малыш чувствуют себя хорошо, и уже на следующей неделе готовятся к выписке. С замечательным событием их поздравили представители центра и сотрудники отделения пропаганды ГИБДД, которые подарили семье детское автокресло. Специалисты, принимавшие участие в появлении малыша на свет, также вручили полезные подарки для новорождённого. Для сотрудников медицинского центра появление «юбилейного» малыша на свет тоже стало знаменательным событием.

- В этом году Областному перинатальному центру исполнилось шесть лет, каждый год здесь появляются на свет более 5 тысяч детей. И конечно, для нас очень важно такое замечательное событие, как рождение 30-тысячного малыша, — сказал в этот день заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ОДКБ №1 Андрей Жилин.

Отметим, в ОДКБ №1 ежедневно на свет появляются порядка 15 малышей.