В Екатеринбурге продолжаются поиски участников конфликта на Латвийской

Несмотря на то, что часть жителей дома на улице Латвийской в Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга забрали заявления, полиция продолжает поиски и установление личностей тех, кто спровоцировал конфликт и попытался устроить платную парковку во дворе многоквартирника, рассказали "ОГ" в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

- Информация о том, что некоторые из граждан забрали свои заявления, действительно есть, - рассказал собеседник. - Однако это не означает, что полиция прекратила поиски участников конфликта. Мероприятия по розыску инициаторов конфликта и установлению их личностей продолжаются.

Как сообщалось ранее, группа неустановленных граждан неделю назад попыталась объявить двор дома №54 по улице Латвийской зоной охраняемой парковки: предприимчивые мужчины установили будку охранника и объявили, что жильцы будут платить за охрану по 50 рублей в сутки с каждой припаркованной машины. Местных автовладельцев такой поворот не устроил и они попытались решить вопрос через полицию и управляющую компанию. Когда будка была обесточена и увезена полицейскими, "охранники" приехали к жильцам выяснять отношения. В ходе стычки пострадал проживающий в доме мужчина.

Впоследствии появилась информация о том, что некие силы ситуацию пытаются замять, а жильцов, заявивших в полицию, якобы вынуждают забирать заявления.