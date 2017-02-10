Областная газета
Спорт 10 февраля 2017, 15:50

Екатерину Глазырину в спринте заменит Ирина Услугина

В составе сборной России на спринтерскую гонку в рамках чемпионата мира по биатлону произошла замена. Вместо свердловчанки Екатерины Глазыриной сегодня побежит Ирина Услугина.

Вчера тренерский штаб сообщил, что Екатерина Глазырина побежит в спринте под 10-м номером. Однако сегодня стало известно, что вместо Глазыриной в гонке выступит Ирина Услугина. Подробности о том, почему произошла замена, пока не сообщаются. 

Напомним, что кроме Услугиной, на старт сегодня выйдут Татьяна Акимова (43), Светлана Слепцова (69) и Ирина Старых (98).

Начнётся гонка в 18.45 по уральскому времени.

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