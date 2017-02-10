Обвиняемым по делу об убийствах в Нейво-Шайтанском продлили арест до конца июня

Судебный процесс по делу об убийствах из-за кредитов в посёлке Нейво-Шайтанском под Алапаевском должен был начаться в минувший четверг, 9 февраля, но так и не состоялся. Причиной стала болезнь одного из обвиняемых - Станислава Неглеца. В результате Свердловский областной суд назначил новую дату рассмотрения дела, а всем троим находящимся под стражей продлил арест ещё на полгода.

- Начало процесса по делу Светланы Степанько и её предполагаемых подельников перенесено на 17 февраля на 10:30 из-за болезни подсудимого Вячеслава Неглеца, - сообщили в пресс-службе Областного суда. - Трём подсудимым, содержащимся под стражей, была продлена мера пресечения на 6 месяцев с момента поступления дела в суд, то есть до 27 июня.

Напомним, перед судом предстанут четыре человека: Светлана Степанько, её гражданский муж Илья Муравьёв, знакомый дочери Степанько Вячеслав Неглец, а также Наталья Глаголева. Всем им, в зависимости от роли в преступной группе, предъявлено обвинение в нескольких эпизодах мошенничества с банковскими кредитами и убийствах. По версии следствия, Степанько вступила в сговор с Глаголевой, занимавшейся продажей дорогостоящих меховых изделий и имевшей право на оформление кредита в одном из коммерческих банков. Степанько должна была подыскивать лиц из числа ведущих асоциальный образ жизни, оформлять по их документам кредит в банке, а поступившие на счёт деньги присваивать. В помощники себе она определила своего сожителя Илью Муравьёва и друга своей дочери Вячеслава Неглеца.

В ноябре 2015 года злоумышленники нашли троих кандидатов на роль жертв и обманом оформили на них кредиты в размере 75 тыс. рублей, 70 тыс. рублей и 90 тыс. рублей. Впоследствии, узнав, что служба безопасности банка ведёт проверку по факту возможного мошенничества, Степанько, Муравьёв и Неглец совершили убийства потерпевших, на имя которых были оформлены кредиты - 63-летней пенсионерки, а также 57-летнего и 41-летнего мужчин.

Сама Светлана Степанько, её 26-летний сожитель и 27-летний друг её дочери с февраля прошлого года находятся под стражей. В отношении Глаголевой избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.