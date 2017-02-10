В СИЗО региона впервые за 10 лет стало меньше заключённых

В Свердловской области судами реже выносятся приговоры с лишением свободы, впервые за 10 лет в СИЗО содержится на 30% меньше заключённых. Такие итоги работы федеральных судов и мировых судей за 2016 год озвучил Свердловский областной суд, сообщили в пресс-службе ЗакСО.

Председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев отметил изменение в структуре преступлений: на 47% выросло количество вынесенных приговоров по делам экстремистской направленности, на 10% - по делам, связанным с незаконным оборотом оружия. Снижается количество приговоров с наказанием в виде лишения свободы, растёт число вынесенных штрафов и мер содержания под домашним арестом. Как результат впервые за десять лет наполнение СИЗО региона снижается, количество содержащихся в заключении лиц уменьшилось на 30 процентов.

В 2016 году судами в пользу граждан взыскано 842 млн рублей, большую часть которых составляют взыскания невыплаченной заработной платы.

Обращаясь к участникам совещания, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина сказала о стратегических задачах на 2017 год. Она отметила, что в обществе должно утверждаться уважение к суду и предстоит большая работа по развитию правовой культуры. Итоги работы федеральных судов и мировых судей в Свердловской области в 2016 году показывают снижение количества поступивших уголовных дел и дел об административных правонарушениях, что является критерием того, что в обществе формируется понимание ответственности за совершение преступлений.

Людмила Бабушкина рассказала о работе постоянно действующей комиссии Законодательного собрания по назначению мировых судей. В 2016 году назначены 40 судей, большинство из них - на 10-летний срок, что говорит об их профессионализме.