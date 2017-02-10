Дмитрий Губерниев: "Глазырина не побежит спринт из-за доклада Макларена"

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о причинах замены Екатерины Глазыриной перед спринтерской гонкой чемпионата мира по биатлону.

- IBU обеспокоен такому пристальному вниманию к социальным сетям биатлонистов, реакцией российских болельщиков. Но мы ведь за справедливости. В связи с этим просьба к друзьям из Европейского вещательного союза: обращайте внимание на спорт. Я это собирался делать перед началом чемпионата мира. Но надо угомонить иностранных спортсменов. Вот Шлезингер, например, опять что-то про нас плохое сказал. это ведь дорога с двусторонним движением. Хочется говорить о спорте, но как это делать? Екатерина Глазырина временно отстранена от соревнований согласно докладу Макларена. Вот такие новости, - передаёт слова Дмитрия Губерниева "Матч ТВ".