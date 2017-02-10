Илья Авербух привёз в Екатеринбург "Ледниковый период"

Сегодня вечером в КРК "Уралец" любители фигурного катания увидят знаменитое шоу "Ледниковый период" с участием большой звёздной команды чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр.

- Мы очень рады снова оказаться в Екатеринбурге, - отметил перед началом представления Олимпийский чемпион Алексей Ягудин. - Во время прошлого гастрольного тура мы пропустили уральскую столицу. Здесь много людей которые нас горячо поддерживали и в спорте и сейчас, когда мы делаем ледовые шоу. То, что делает наша команда во главе с Ильёй Авербухом - это уже не просто фигурное катание. Это сложнейшая программа с живой музыкой, вокалом и акробатическими номерами.

В этом туре постановщик шоу Илья Авербух немного изменил второе отделение. В первом легенды российского фигурного катания выступят фактически в формате показательных выступлений, а затем будет показан мини-спектакль на льду, объединённый темой нашего старого доброго кино.

А днём перед представлением звёзды фигурного катания проводили мастер-классы для юных уральских фигуристов.

- Это всё звенья одной цепи, - поясняет другой Олимпийский чемпион, Максим Маринин. - Ребята видят наши выступления и начинают интересоваться фигурным катанием, приходят в спортивные школы, вовлекаются в этот процесс

Кстати, в звёздной команде нашлось место нашему земляку Евгению Кузнецову, начинавшему заниматься фигурным катанием в Первоуральске и Екатеринбурге. Причём за его трюками (прежде всего, сальто назад на коньках) с восторгом наблюдают не только зрители, но и звёздные коллеги по шоу.

За время существования шоу было поставлено несколько уникальных шоу, в планах коллектива - постановка "Ромео и Джульетта" на музыку Сергея Прокофьева, премьера которого состоится в июле в Сочи