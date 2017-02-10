Областная газета
Земства 10 февраля 2017, 19:12

Горячий клип про «сибирский характер», снятый под Сысертью, взорвал интернет

Ролик о зимних приключениях «сибирской молодёжи», снятый под Сысертью у подножия горы Бессонова этой зимой, стал хитом Рунета. За 10 дней клип набрал почти 1,3 миллиона просмотров.

Строчки из песни «Морозы в Сибири настолько суровы, что мы знаменито по-сибирски здоровы!» подтверждаются купанием в проруби. После зимнего аквапарка ныряльщиков закутывали в шубы. Фрагмент ролика

Для съёмок клипа о любви к Сибири омский заказчик пригласил польского режиссёра Михаила Сабински. Местом действия клипа выбрали Сысертский пруд у подножия Бессоновки — здесь оборудовали ледяную горку и бассейн с подогревом, куда по сюжету в купальниках и плавках скатываются герои клипа. Кроме молодых екатеринбургских актёров, в  съёмках принимали участие несколько десятков энтузиастов из массовки, в том числе, журналист «Областной газеты».

По сюжету компания отправляется за приключениями к друзьям, которые живут в лесном домике, и 30-градусные морозы — не помеха для веселья. Ребята качаются на качелях, лепят снеговиков, играют в снежки, запускают фейерверки и разжигают гигантский костёр и жарят бекон.

«Отличное настроение и любовь к приключениям при любом морозе — вот что отличает молодых сибиряков. Открытый аквапарк в Сибири зимой — не вопрос, где мой купальник? Трек — это наше признание в любви к Сибири», — признаются авторы клипа.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Быстрая реклама

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (10 февраля)

Вот так примерно и происходил обмен Фрэнсиса Гэри Пауэрса на Рудольфа Абеля. Создателей советского фильма «Мертвый сезон» (1968) консультировал сам Рудольф Абель
55 лет назад американского лётчика, сбитого над Свердловском, обменяли на советского разведчика