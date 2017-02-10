Горячий клип про «сибирский характер», снятый под Сысертью, взорвал интернет

Ролик о зимних приключениях «сибирской молодёжи», снятый под Сысертью у подножия горы Бессонова этой зимой, стал хитом Рунета. За 10 дней клип набрал почти 1,3 миллиона просмотров.

Строчки из песни «Морозы в Сибири настолько суровы, что мы знаменито по-сибирски здоровы!» подтверждаются купанием в проруби. После зимнего аквапарка ныряльщиков закутывали в шубы. Фрагмент ролика

Для съёмок клипа о любви к Сибири омский заказчик пригласил польского режиссёра Михаила Сабински. Местом действия клипа выбрали Сысертский пруд у подножия Бессоновки — здесь оборудовали ледяную горку и бассейн с подогревом, куда по сюжету в купальниках и плавках скатываются герои клипа. Кроме молодых екатеринбургских актёров, в съёмках принимали участие несколько десятков энтузиастов из массовки, в том числе, журналист «Областной газеты».

По сюжету компания отправляется за приключениями к друзьям, которые живут в лесном домике, и 30-градусные морозы — не помеха для веселья. Ребята качаются на качелях, лепят снеговиков, играют в снежки, запускают фейерверки и разжигают гигантский костёр и жарят бекон.

«Отличное настроение и любовь к приключениям при любом морозе — вот что отличает молодых сибиряков. Открытый аквапарк в Сибири зимой — не вопрос, где мой купальник? Трек — это наше признание в любви к Сибири», — признаются авторы клипа.