Российские бюджетники смогут отказаться от начислений на карты МИР

Федеральная антимонопольная служба и Банк России пришли к соглашению, что у россиян, получающих выплаты из бюджета, будет возможность отказаться от использования пластиковых карт системы МИР. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на главу ФАС Игоря Артемьева.

В качестве альтернативы россиянам предлагается получать деньги по-старинке - в кассе учреждения или предприятия.

- С 1 января 2018 года бюджетники могут отказаться от начисления им зарплаты на карту МИР, но в этом случае они смогут получать свои деньги только наличными в кассе, - процитировало издание заявление Игоря Артемьева.

Отметим, уже начиная с 1 июля этого года карты МИР начнут выдавать новым клиентам - работникам бюджетной сферы, а с 1 января 2018 года МИР станет обязательным для всех работников бюджетной сферы. Что касается пенсионеров, то для них обмен карт будет происходить по мере истечения срока действия карт Visa, на которые пока поступают выплаты. Пенсионеров полностью переведут на карту МИР до 1 июля 2020 года.