Екатеринбурженку жестоко избили за курение в общественном месте

В минувшую пятницу, 10 февраля, в Екатеринбурге совершено нападение на местную жительницу, курившую на остановке общественного транспорта в микрорайоне ЖБИ. Как сообщили в пресс-группе городского УМВД, полиция сейчас ищет нападавшего.

- Заявление от потерпевшей поступило в отдел полиции №2, - сообщили представители городской полиции. - Девушка сообщила приметы предполагаемого обидчика. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание подозреваемого в нападении мужчины.

Сама избитая была направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления точного характера полученных травм. Мотивированное процессуальное решение будет принято по результатам экспертизы.

Как ранее сообщили местные СМИ, 25-летняя екатеринбурженка стояла на остановке "Сиреневый бульвар" в ожидании трамвая, курила и разговаривала по телефону с подругой. В это время к ней подошёл мужчина славянской внешности и задал вопрос, почему она курит на остановке. Потерпевшая ответила, что это "не его дело" и попыталась отойти в сторону, но мужчина отреагировал неадекватно - набросился на девушку и начал избивать, а также пытался отобрать телефон.