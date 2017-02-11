СКР приступил к проверке по факту инцидента в заброшенной шахте в Алапаевске

Происшествие с участием несовершеннолетнего свердловчанина, упавшего в заброшенную шахту при попытке сделать селфи, стало основанием для проведения доследственной проверке по линии СКР. Как сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области, прежде всего будет установлена степень причинения вреда здоровью несовершеннолетнего и лица, которые должны были закрыть для посторонних на опасный объект.

- Следственным отделом по городу Алапаевск СКР по Свердловской области организована и проводится доследственная проверка по факту инцидента с 17-летним подростком, который упал в заброшенную шахту, - сообщил официальный представитель ведомства Александр Шульга. - Опрашиваются очевидцы, назначена судебная медицинская экспертиза пострадавшего. Устанавливаются лица, ответственные за ограничение доступа граждан к небезопасному объекту, принимаются необходимые меры по недопущению подобных ЧП.

Как сообщалось ранее, вечером 4 февраля 2017 года двое подростков гуляли в районе шлакоотвала в западной части города Алапаевска. Один из них попытался сделать селфи на краю заброшенной шахты, но сорвался вниз. Его товарищ добежал до расположенной неподалёку пилорамы, откуда позвонил родителям пострадавшего и вызвал спасателей. Один из сотрудников МЧС по верёвке спустился в шахту, закрепил пострадавшего и с помощью коллег поднял на поверхность, после чего юношу передали бригаде скорой помощи.