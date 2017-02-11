Областная газета
Общество 11 февраля 2017, 13:12

При пожаре под Серовом погиб двухлетний ребёнок

Вечером в пятницу, 10 февраля, в посёлке Ключевом Серовского городского округа произошёл пожар, жертвой которого стал двухлетний ребёнок. Как сообщает "Серовский рабочий", горел одноэтажный дом на две квартиры на улице Совхозной.

"В 19:52 спасатели 56-й пожарно-спасательной части выехали в посёлок Ключевой, где в двухквартирном одноэтажном доме на улице Совхозной произошла трагедия: в огне погиб ребенок 2014 года рождения", - сообщает издание.

В следственном управлении СКР по Свердловской области подробности случившегося обещали сообщить позже.

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