В Екатеринбурге скончался пассажир экстренно приземлившегося самолёта

Пассажир авиарейса Москва-Хабаровск потерял сознание и скончался в ночь на субботу, 11 февраля, в автомобиле скорой помощи в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей УМВД на транспорте по Уральскому федеральному округу. Для госпитализации внезапно почувствовавшего себя плохо 54-летнего пассажира экипаж самолёта запросил в Кольцово экстренную посадку.

- Экипаж самолета, следовавшего рейсом из аэропорта Шереметьево в Хабаровск, попросил посадку в связи с резким ухудшением здоровья одного из пассажиров, - приводит информагентство слова представителя полиции. - Приземлился самолет в 3:05 местного времени в аэропорту Кольцово.

По словам собеседницы, "скорую" сразу подпустили к трапу и передали больного, однако до больницы пассажира медики не довезли - он скончался по дороге. С борта лайнера, как сообщается, мужчину сняли уже в состоянии комы и клинической смерти.

Лайнер после дозаправки через час покинул Кольцово и благополучно проследовал по маршруту.