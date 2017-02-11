Причиной смерти пассажира "Аэрофлота" в Екатеринбурге могло стать онкологическое заболевание

Пассажир экстренно приземлившегося в аэропорту Кольцово в ночь на субботу, 11 февраля, лайнера "Аэрофлота" страдал онкологическим заболеванием. Об этом сообщили представители Уральского следственного управления на транспорте СКР, которое проводит проверку по факту происшествия.

- Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте произведен осмотр места происшествия и тела, - сообщили представители ведомства. - Согласно предварительным данным мужчина болел онкологическим заболеванием.

По уточнённой информации, авиалайнер Boeing-777-300 авиакомпании "Аэрофлот" следовал рейсом SU-1712 из московского аэропорта Шереметьево в Хабаровск. Во время полёта состояние одного из пассажиров, 64-летнего мужчины, резко ухудшилось. Экипаж запросил вынужденную посадку в Кольцово. У трапа лайнер уже ждала "скорая", однако спасти пассажира не удалось - он скончался по дороге в больницу.

На борту лайнера находилось 392 пассажира и 7 членов экипажа. После дозаправки лайнер вылетел в аэропорт следования.

Процессуальное решение будет вынесено по окончании доследственной проверки.