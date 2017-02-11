Дмитрий Медведев произвёл назначения в Ространснадзоре и Росимуществе

В пятницу и субботу стало известно о новых назначениях, которые произвёл глава правительства РФ Дмитрий Медведев в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) и в Федеральном агенстве по управлению государственным имуществом (Росимущество). Директором Ространснадзора стал экс-губернатор Пермского края Виктор Басаргин, замдиректора Росимущества - Алексей Кисин.

"Назначить Басаргина Виктора Федоровича руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта", говорится в распоряжении №240-р от 10 февраля 2017 года.

Аналогичное распоряжение, №237-р от 10 февраля, о назначении в Росимуществе: "Назначить Кисина Алексея Александровича заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом".

Отметим, Виктор Басаргин до 6 февраля занимал пост губернатора Пермского края. Об Алексее Кисине известно, что он ранее работал в правовом управлении аппарата Госдумы, Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ и Росаккредитации.