"Темп-СУМЗ-УГМК" обыграл "Спартак-Приморье" и вышел вперед в заочном споре с "Уралом" за место в плей-офф

Баскетболисты клуба "Темп-СУМЗ-УГМК" выиграли на домашней площадке у "Спартака-Приморье" из Владивостока со счетом 98:78 (34:23, 18:10, 28:18, 18:27).

Самыми результаттвными в составе хозяев стали Антон Глазунов (19 очков), Антон Бревнов (15), Виктор Заряжко и Алимджан Федюшин (по 14), а у дальневосточников - американский легионер Джастин Мартин (25) и Андрей Матеюнас (15).

"Темп" и екатеринбургский "Урал" перед сегодняшнеми матчами имели по семь побед и располагались на границе зоны плей-офф. Ревдинцы одержали восьмую победу, а "Урал" в эти мтнуты после первой половины проигрывает "Сахалину" 33:50.