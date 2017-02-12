Областная газета
Общество 12 февраля 2017, 09:01

Два автомобиля горели минувшей ночью на Среднем Урале

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



В ночь с субботы на воскресенье на Среднем Урале загорелись два автомобиля. На площади пяти квадратных метров сгорела Lada Priora под Невьянском, повреждён моторный отсек дорогого кроссовера Hyundai Tucson в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. 

Первое сообщение о возгорании автомобиля Hyundai Tucson в Екатеринбурге на улице Учителей поступило в 1:54. В тушении пожара участвовали девять огнеборцев на двух спецмашинах. В 2:42 пожар был полностью потушен.

- В 3:34 поступило сообщение о возгорании машины Lada Priora в посёлке Цементный под Невьянском на улице Энтузиастов. На тушение пожара выезжали четыре человека личного состава и одна единица техники. В 3:44 открытое горение было ликвидировано, в 4:05 завершены проливка и разбор сгоревших конструкций, - рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Напомним, вчерашнее утро было так же отмечено возгоранием очередного легкого автомобиля в Екатеринбурге

Отметим, горение автомобилей на Среднем Урале происходит с завидной регулярностью: по итогам прошлого года регион выбился в лидеры по числу пожаров и поджогов среди других субъектов РФ. В полиции между тем уверены, что большинство происшествий - самовозгорания. 

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