В Великобритании на аукцион выставлен столовый сервиз жены Николая II

В Великобритании выставлен на аукцион набор столовых приборов ювелира Карла Фаберже, приналдежавший последней императрице Российской империи Александре Фёдоровне. Торги пройдут 2 марта в графстве Дорсет, сообщает британская газета "Daily Mail".

Ожидается, что цена лота составит от 8 до 10 тыс. фунтов (600 - 730 тыс. руб.). Известно, что сервиз фирмы Фаберже жена Николая II отправила в Англию в подарок своей крестнице Алисе.

- Мы не могли поверить своим глазам, когда увидели сервиз, - приводит британская газета слова аукционистки Кейт Хоу.

На торги также будут выставлены оригинальные письма авторства Карла Фаберже и телеграммы от российской императрицы королеве Виктории.

Напомним, принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен - Дармштадтская родилась в 1872 году в городе Дармштадт Германской империи. В 1894 году она вышла замуж за императора Российской империи Николая II и приняла православие под именем Александры Федоровны. Она была убита вместе со всей семьей в ночь на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге.

Фото: "Daily Mail"