Екатеринбургская альпинистка завоевала золото на первенстве мира по ледолазанию

Екатеринбургская спортсменка Алёна Кочебаева завоевала золото на первенстве мира по ледолазанию в дисциплине "трудность". Соревнования проходили с 10 по 11 февраля во Франции, сообщил "ОГ" тренер альпинистки Максим Михайлов.

В этом году на первенстве мира соревновались 71 спортсмен из 9 стран. Свердловскую область всего представляли три альпинистки. Уральская спортсменка Диана Галимова завоевала бронзовую медаль в дисциплине "скорость" (возрастная категория до 19 лет).

- Главная задача спортсменов в дисциплине "трудность" - забраться по искусственной трассе (сочетает ледовые участки и имитацию скального рельефа) как можно выше, правильно разработав тактику подъёма и рассчитав свои силы. На соревнованиях Алёна Кочебаева повторила свой лучший прошлогодний результат на первенстве мира в возрастной категории до 22 лет, обогнав свою главную соперницу из Швейцарии, - рассказал "ОГ" тренер спортсменки Максим Михайлов.

Фото: Алёна Кочебаева завоевала золото, социальные сети

Фото: Диана Галимова завоевала бронзу на первенстве мира по скалолазанию, социальные сети