В Екатеринбурге порядка 15 жилых домов на Юго-Западе остались без света на два часа

В Екатеринбурге сегодня, 12 февраля, без света на два часа остались порядка 15 жилых домов по улице Начдива Онуфриева. Около 17:00 аварийной бригаде удалось полностью восстановить электроснабжение на Юго-Западе, сообщила "ОГ" пресс-секретарь ОАО "МРСК Урал" Наталья Балдова.

- Сегодня около 15:00 зафиксировано повреждение на распределительной сети. В результате чего шесть трансформаторных подстанций остались без напряжения. Бригады оперативно прибыли на место, но работу осложнили автомобили жильцов, вплотную припаркованные к подстанциям, - рассказала "ОГ" Наталья Балдова.