«Уралочка» проиграла третий матч подряд

В предпоследнем туре регулярного чемпионата женской волейбольной Суперлиги свердловская «Уралочка-НТМК» проиграла в Красноярске «Енисею» со счётом 1:3 (23:25, 25:13, 22:25, 22:25).

В трёх февральских матчах свердловская команда не одержала ни одной победы, уступив последовательно саратовскому «Протону» (2:3), турецкому «Эджзаджибаши» (0:3) и «Енисею» (1:3). Тем не менее, в национальном чемпионате команда Николая Карполя продолжает удерживать третью позицию.

Положение лидеров: «Динамо» (М) – 40 очков (16 матчей), «Динамо» (Кз) – 37 (16), «Уралочка-НТМК» - 34 (17), «Динамо» (Кр) – 30 (16).

Казанское «Динамо» сегодня вечером играет в гостях с командой «Заречье-Одинцово», остальные матчи тура пройдут 14 февраля.

В заключительном матче регулярного чемпионата «Уралочка» сыграет в Нижнем Тагиле с «Ленинградкой» («Металлург-Форум», 17.00).