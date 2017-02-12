В Каменске-Уральском две тысячи человек стартовали на "Лыжне России"

В Каменске-Уральсском сегодня, 12 февраля, две тысячи человек вышли на трассу "Лыжни России", несмотря на умеренные морозы. Среди любителей лыжных гонок стартовал и местный старожил - 89-летний Владимир Лямин, сообщает в социальных сетях пресс-секретарь мэрии города Елена Шеремет.

- Сегодня на базе комплекса "Березовая роща" на старт самой массовой лыжной гонки вышли более двух тысяч каменцев. Мороз отступил, и в забеге участвовали даже дошколята с родителями. Главная "фишка" "Лыжни России" для любителей этого зимнего вида спорта - положительные эмоции от погоды, природы, от людей, что рядом, - пишет Елена Шеремет в социальных сетях.

Добавим, вчера, 11 февраля, Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Отметим, в Свердловской области из-за аномальных для начала февраля морозов было принято решение перенести старт мероприятия на неделю. В Екатеринбурге забег состоится в субботу, 18 февраля.

Фото: социальные сети