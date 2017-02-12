Антон Шипулин только четвёртый в гонке преследования на чемпионате мира

Только что в Хохфильцене завершилась мужская гонка преследования. Антон Шипулин ушёл на дистанцию сегодня 21, а финишировал четвёртым.

Напомним, что после вчерашнего спринта первым стартовал сегодня Долль, вторым - Йоханнес Бе, а третьим- Мартен Фуркад. Но уже после первой стрельбы ситуация в группе лидеров поменялась. Бе и Долль промазали по одному выстрелу, а Фуркад стрелял блестяще.

Антон Шипулин первую стрельбу тоже провёл прекрасно, переместившись с 21 места на 10. На втором огневом рубеже Антону повезло меньше - вторым выстрелом он промахнулся. И стал уже лишь 12 с отставанием больше минуты. И третью стрельбу - стойку - Антон преодолел очень хорошо - быстро и точно. Меж тем многие биатлонисты перед ним ошибки допускали.

Финальную стрельбу Антон тоже провёл без ошибок, и появилась надежда на медаль. Но и соперников, претендующих на награду, было очень много. Вот это борьба разворачивалась на финише!

Первый - Фуркад, второй - Йоханнес Бе, третий - Уле Айнер Бьорндален, четвёртый - Антон Шипулин.